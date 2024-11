Phishing: IHK warnt vor erneuten betrügerischen Mails

Die Kammer ruft alle Empfänger auf, nicht zu reagieren und die E-Mail sofort zu löschen. Ihr Absender sei gefälscht, der entsprechende Link diene dazu, Schadsoftware zu verbreiten oder Daten auszuspähen, hieß es. Hinter derartigen E-Mails steckten kriminelle Absichten, die die IHK-Identität missbrauchten. Die IHK Südthüringen frage grundsätzlich keine Daten von ihren Mitgliedsunternehmen per E-Mail ab. Die Industrie- und Handelskammern warnen regelmäßig vor gefälschten E-Mails an Mitgliedsunternehmen, in denen diese zur Übermittlung von Firmendaten aufgefordert werden.