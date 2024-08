Mit 20 Jahren kam Herder als Hilfslehrer an die Domschule in Riga und arbeitete daneben auch noch in der Stadtbibliothek und als Pastor an zwei Vorstadtkirchen. Daran erinnerten bei dem Gedenken am Sonntag mehrere akademische Redner auf dem Herderplatz, bei dem auch aus Herders erstmals in Riga erschienenen "Ideen zur Philosophie der Menschheitsgeschichte" gelesen wurde.