Der Aldi-Markt an der Philippsthaler Ulsterstraße, den auch zahlreiche Bewohner der benachbarten Orte in Thüringen zum Einkaufen ansteuern, soll durch einen Neubau an gleicher Stelle mit rund 1050 Quadratmetern Verkaufsfläche ersetzt werden. Das im Jahr 2006 eröffnete Gebäude sei technisch wie auch energetisch nicht mehr zeitgemäß und entspreche nicht mehr den aktuellen Anforderungen an einen wettbewerbsfähigen Lebensmitteleinzelhandelsmarkt, heißt es zur Begründung. Modernisierungsmaßnahmen wie energiesparende LED-Beleuchtung, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und eine moderne Wärmerückgewinnungsanlage der Kühlmöbel, durch die der Markt ohne fossile Brennstoffe auskomme, seien im Bestandsgebäude nicht umsetzbar gewesen, argumentiert die Handelskette.