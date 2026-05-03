ACO Passavant erweitert seinen Stammsitz in Philippsthal durch den Erwerb des Areals der benachbarten Wollwarenfabrik Matherm um weitere 23.000 Quadratmeter. Mit Übernahme der Büro- und Fertigungsflächen schaffe ACO die Voraussetzungen, seine Standorte schrittweise zusammenzuführen und den Stammsitz langfristig zum zentralen, integrierten Gesamtstandort weiterzuentwickeln, teilt das innerhalb der familiengeführten ACO-Gruppe eigenständige Haustechnik-Unternehmen mit.