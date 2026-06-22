„Mamma Mia!“ – ein beeindruckender Klang. In der aufgeheizten Mehrzweckhalle in Schmalkalden zeigte das Musikschulorchester vollen Einsatz. Der Applaus donnerte bereits vor den ersten Worten. Musik kann mehr als nur unterhalten. Sie erinnert, etwa an das Motto des Zwölferjahrgangs: „Abbi – here we never go again“, eine Abwandlung des Abba-Hits „Mamma Mia“. 69 Abiturienten des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums in Schmalkalden jubelten und freuten sich auf ihre Reifezeugnisse.