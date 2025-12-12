Podestplatz für Philipp Horn, Olympia-Norm für Vanessa Voigt: Der Sprint-Freitag beim Weltcup in Hochfilzen hätte für Thüringens beste Biathleten besser kaum laufen können. Für den 31-Jährigen vom SV Frankenhain war es in seiner langen, wechselvollen Karriere die beste Einzelplatzierung im Weltcup. Voigt wiederum hat nach dem frühen Aus im vergangenen Winter dank ihrer faszinierenden Sicherheit am Schießstand rasch wieder zurück in die erweiterte Weltspitze gefunden.