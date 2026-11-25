Besonderheiten sind gar nicht so rar auf dem Suhler Chrisamelmart: Wer sich dort an Ständen und Buden umschaut, wird schnell fündig. Allerlei hübsche Kleinigkeiten, aber auch rustikales Handwerk und zahlreiche Leckereien locken in die Innenstadt. Zum wiederholten Male sind auch die Suhler Briefmarkenfreunde mit ihren Offerten beim Chrisamelmart dabei, wie der Vereinsvorsitzende Dieter Klose verrät. „Dank der Unterstützung von Freies Wort können wir auch dieses Jahr wieder eine Postkarte anbieten“, sagt er. Die Suhler Verlagsgesellschaft unterstützte den Verein bei der Erstellung und Produktion des beliebten Souvenirs.