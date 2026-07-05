Pharmaindustrie Warum das Botox-Geschäft boomt – und der Osten profitiert

"Made in Germany" komme dort sehr gut an, so Burchard. Sowohl die medizinischen als auch die ästhetischen Anwendungen wüchsen derzeit weltweit im hohen einstelligen Prozentbereich. Merz selbst lege mit rund zehn Prozent pro Jahr sogar stärker zu als der Gesamtmarkt.

Wie Dessau vom Boom profitiert

Während viele Industriezweige in Deutschland derzeit unter einer schwachen Konjunktur und hoher Unsicherheit leiden, geht es der Pharmabranche vergleichsweise gut. Von diesem Boom profitiert auch der Standort Dessau-Roßlau. Bis 2028 investiert Merz dort mehr als 100 Millionen Euro und schafft rund 150 zusätzliche Arbeitsplätze.

Für Standortleiter Björn Niemczak steht der Ausbau exemplarisch für die Entwicklung des Werks. Angefangen habe der Standort Anfang der 2000er Jahre mit der Herstellung des Wirkstoffs. "Wir fertigen jetzt wirklich von der Zellbank bis zum finalen Produkt in Dessau", sagt er.

Die Entwicklung des Standorts spiegelt auch den Wandel wider, den Botulinumtoxin in den vergangenen Jahren erlebt hat: vom vor allem als Faltenmittel bekannten Wirkstoff hin zu einem Medikament mit breitem medizinischem Einsatz.