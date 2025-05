Seine Hauptkritik, so betonte er, richte sich jedoch weniger gegen die Hersteller als gegen andere Staaten. Amerikanische Patienten hätten die Gesundheitssysteme anderer Länder mitfinanziert – darunter auch das "sozialistische Gesundheitssystem" etwa in Deutschland, wie er es ausdrückte. Die Europäische Union nannte er in diesem Zusammenhang besonders hartnäckig und warf ihr vor, sich in Verhandlungen schwieriger zu verhalten als China.