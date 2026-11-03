Pharma: Merck verkauft US-Auftragsfertigung in die Schweiz

Basel/Darmstadt - Der Darmstädter Merck-Konzern verkauft sein US-Geschäft mit der Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO) von Wirkstoffen in die Schweiz. Der Pharmahersteller Lonza übernimmt für einen mittleren dreistelligen Millionen-Eurobetrag fünf Standorte in den USA mit einer Belegschaft von rund 1.100 Menschen, wie Merck und Lonza mitteilten. Die Transaktion, die Mitte 2027 abgeschlossen sein soll, umfasst Standorte in Carlsbad (Kalifornien), Madison und Verona (Wisconsin), Indianapolis (Indiana) und St. Louis (Missouri).