Phantopia Ilmenau: Lesungen mit Onlinespiel und magischen Wesen

Den Anfang macht Mikkel Robrahn an diesem Freitag, 8. November, mit seinem Roman „Eternity Online: Das ganze Leben ist ein Game - und der Tod auch“. Lesungsgäste erwartet ein faszinierender Fantasyroman über die Welt der Online-Rollenspiele. Denn Eternity Online ist das größte Online-Rollenspiel der Welt. Aber nicht jeder darf hinein: Erst nach dem Tod in der wirklichen Welt kann man das Nachleben in einer virtuellen verbringen. Abenteuer erleben, Monster bekämpfen und gemütlich in Tavernen abhängen bis in alle Ewigkeit. Mit Protagonist Rob stimmt aber etwas nicht. Die Bewohner reagieren seltsam, die ganze Umgebung scheint ihm feindlich gesonnen. Und spätestens als eine Scharfrichterin ihn gefangen nimmt und mit dem endgültigen Tod bedroht, ahnt er, dass eine fast unmögliche Quest vor ihm liegt.