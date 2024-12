Phänomen in Indonesien "Starling": Kaffee auf zwei Rädern boomt in Jakarta

Jakarta - Mit Instant-Kaffeebeuteln, Thermoskannen und Eisboxen beladene Fahrräder bahnen sich schon früh am Morgen den Weg durch Jakartas geschäftige Straßen. "Starling" heißt das Phänomen, das seit Jahren boomt und dafür sorgt, dass Büroangestellte, Bauarbeiter und Passanten ihre tägliche Dosis Koffein bekommen - immer und überall, auch mitten auf der Straße. Der Name ist eine Kurzform für "Starbucks Keliling" oder mobiles Starbucks, in Anlehnung an die beliebte US-Coffee-Shop-Kette, auch wenn die mit dem indonesischen Konzept rein gar nichts zu tun hat.