Beteigeuze erscheint mal heller, mal dunkler

"In den Jahren 2019 und 2020 nahm die Helligkeit von Beteigeuze stark ab – ein Ereignis, das als „Große Verdunkelung“ bezeichnet wird", erläuterte die Association of Universities for Research in Astronomy in einer Mitteilung. Einige Experten seien daraufhin davon ausgegangen, dass Beteigeuzes Tod bevorstehen könnte - in Form einer Supernova. Allerdings sei bald darauf festgestellt worden, dass für die Verdunklung eine von Beteigeuze ausgestoßene Staubwolke verantwortlich gewesen sei.