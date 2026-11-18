Woods ist selbst Ausrichter der Hero World Challenge, die vom 3. bis 6. Dezember im Albany Golf Club in New Providence geplant ist. Zuletzt trat Woods im Juli 2024 bei einem großen Golf-Turnier der PGA-Tour an. Im vergangenen Jahr hatte sich der US-Amerikaner die Achillessehne gerissen und musste sich erneut am Rücken operieren lassen.