PGA-Golf Tiger Woods kehrt auf das Golf-Grün zurück
dpa 18.11.2026 - 07:34 Uhr
Tiger Woods wird wieder professionell Golf spielen. Der 50-Jährige wird nach zweijähriger Abstinenz im Dezember an der PGA-Tour teilnehmen.
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Woods ist selbst Ausrichter der Hero World Challenge, die vom 3. bis 6. Dezember im Albany Golf Club in New Providence geplant ist. Zuletzt trat Woods im Juli 2024 bei einem großen Golf-Turnier der PGA-Tour an. Im vergangenen Jahr hatte sich der US-Amerikaner die Achillessehne gerissen und musste sich erneut am Rücken operieren lassen.
Im März dieses Jahres hatte der 15-malige Gewinner eines Golf-Major-Turniers erklärt, sich "für eine gewisse Zeit vom Golf-Sport zu verabschieden, um mich einer Behandlung zu unterziehen und mich auf seine mentale Gesundheit zu konzentrieren".