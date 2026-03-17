Es waren Sätze, die Aufhorchen ließen: Die Stadt Ilmenau kontrolliere derzeit verstärkt, ob Wege und Fahrbahnen durch die Einwohner ordentlich gereinigt würden. Wer gegen seine Pflichten verstößt, würde zuerst verwarnt, dann aber werde es ernst: „Sollte dies nicht fruchten, folgt in der Regel ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. Die Satzung sieht ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro vor“, mahnte Ingolf-Werner Müller, Leiter des Amts für Bürgerdienste und öffentliche Ordnung, im jüngsten Hauptausschuss der Stadt.