Pflicht zur Bürgerbeteiligung: Landtag bremst Aiwangers Energiegesetz aus

SPD sprach von "Notbremse" gegen "Zwangsbeteiligung"

Auch die SPD ließ kein gutes Haar am Entwurf des Wirtschaftsministeriums. Der energiepolitische Sprecher der Fraktion, Florian von Brunn, sprach von einer "Notbremse", die gezogen wurde, um "Bürgerbeteiligung per Holzhammer" in einer Art "Zwangsbeteiligung" zu verhindern: "Ein derart schlechtes Gesetz muss man erst einmal zustande bringen. Es macht erneuerbare Energie für viele Unternehmen teurer, bringt enorme Bürokratie mit sich und stellt die Kommunen vor völlig unnötige Probleme. Aus dreimal schlecht wird niemals gut." Prinzipiell sei eine Beteiligung der Bürger ja durchaus sinnvoll. "So wie es von Aiwanger konzipiert wurde, bremst das Gesetz die erneuerbaren Energien jedoch aus."