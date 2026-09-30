Pflegeversicherung Erste Hilfe für Pflege - Warum Kinderlose mehr zahlen sollen

Was ist weiter geplant?

Ab 1. 7. 2027 sollen Vorschläge einer Pflegestrukturkommission umgesetzt werden. Kommende Woche soll das Gremium eingesetzt werden. Ein Sprecher von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) betonte, zentral sei, die Pflege durch grundlegende Reformen "gerechter" zu machen. Linnemann kündigte an, unter anderem sollten die Zuschüsse bei den Kosten für Menschen in Pflegeheimen sozialer ausgestaltet werden. Mögliche finanzielle Ausgleichsmechanismen innerhalb und außerhalb der Pflegeversicherung sollen dem Vernehmen nach zudem geprüft werden. Auch ein möglicher Pflegedeckel, wie er von der SPD gefordert wurde, dürfte Gegenstand der weiteren Beratungen werden.

Linnemann kündigte einen Plan an, "der die Pflege fit machen soll für die 30er-Jahre". Denn wegen des Älterwerdens der Gesellschaft werden weiter immer mehr Pflegebedürftige erwartet. Zudem sind die Gehälter in der Branche gestiegen. Deshalb werden immer weiter steigende Milliardenkosten erwartet.

Welche Verbesserungen soll es geben?

Durch einen Anspruch auf einen "Check-up 60+" sollen bei Versicherten ab 60 gesundheitliche Risiken und Belastungen frühzeitig erkannt werden. Ein zentraler Online-Zugang ("Pflege-Cockpit") soll alles bündeln, was Betroffene zur Pflege an Infos brauchen. Geschaffen werden sollen Akut-Kurzzeitpflegeplätze und bessere Angebote in Notsituationen. Laut Linnemann will die Regierung auch für Familien mit pflegebedürftigen Kindern "etwas machen"; sie und auch von der Kasse anerkannte Bekannte könnten ein Budget von rund 3.600 Euro im Jahr nutzen.