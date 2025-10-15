Pflegestützpunkt Suhl: Vortrag zu Demenz und Tour für Pflegende

Der Pflegestützpunkt Suhl bietet im November eine Informationsveranstaltung zum Thema Demenz sowie eine Unternehmung für pflegende Angehörige an. Beides habe eigentlich bereits im Mai im Rahmen der Thüringer Woche der pflegenden Angehörigen stattfinden sollen, wie Michael Pfeiffer, Mitarbeiter des Pflegestützpunkts, mitteilt. Da die Fördermittelzusage für die Durchführung der geplanten Veranstaltungen erst verspätet gekommen sei, habe man sich jedoch dazu entschieden, sie zu verschieben. Nun werden sie Mitte November nachgeholt und Interessierte können sich bereits dafür anmelden.