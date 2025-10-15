 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Suhl/Zella-Mehlis

  6. Vortrag zu Demenz und Tour für Pflegende

Pflegestützpunkt Suhl Vortrag zu Demenz und Tour für Pflegende

Caroline Berthot

Die eigentlich für den Mai geplanten Veranstaltungen des Pflegestützpunkts werden im November nachgeholt. Anmeldungen für Vortrag und Stadtführung sind bereits möglich. 

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Pflegestützpunkt Suhl: Vortrag zu Demenz und Tour für Pflegende
1
Ursachen und Symptome von Demenz sowie der Umgang mit Demenzkranken sind Themen eines Vortrags am 17. November, der vom Pflegestützpunkt Suhl organisiert wird. Foto: picture alliance/dpa

Der Pflegestützpunkt Suhl bietet im November eine Informationsveranstaltung zum Thema Demenz sowie eine Unternehmung für pflegende Angehörige an. Beides habe eigentlich bereits im Mai im Rahmen der Thüringer Woche der pflegenden Angehörigen stattfinden sollen, wie Michael Pfeiffer, Mitarbeiter des Pflegestützpunkts, mitteilt. Da die Fördermittelzusage für die Durchführung der geplanten Veranstaltungen erst verspätet gekommen sei, habe  man sich jedoch dazu entschieden, sie zu verschieben. Nun werden sie Mitte November nachgeholt und Interessierte können sich bereits dafür anmelden.

Nach der Werbung weiterlesen

Unsere Empfehlung für Sie

Drei-Ähren Bäckerei Suhl: Neue Friedberg-Filiale für schnelle Snacks

14.10.2025 16:08 Drei-Ähren Bäckerei Suhl Neue Friedberg-Filiale für schnelle Snacks

Im Bäcker Drive-In auf dem Friedberg gab es in den letzten Monaten einen fliegenden Wechsel: Aus Nahrstedt wurde Drei-Ähren Bäckerei. Alles zur Übernahme hier.

 Zum einen für die  Informationsveranstaltung zum Thema Demenz, die am 17.  November von 10 bis 13 Uhr im CCS, Raum 4,  stattfindet. Dann wird Dr. Wilhelm Ambold,  Psychologe und  freier Dozent aus Erfurt, einen Vortrag zum Thema Demenz halten. Dabei wird er auf die Ursachen und Symptome der Krankheit eingehen, über Verhaltensmuster bei Demenz und über den Umgang mit Demenzerkrankten sprechen und auch Ernährungsaspekte im Zusammenhang mit der Erkrankung sowie Möglichkeiten der Prävention näher betrachten. 

Wilhelm  Ambold ist seit mehr als  20 Jahren eng mit der Alzheimer Gesellschaft Thüringen verbunden und spezialisiert auf ganzheitliche Gesundheitsberatung. Er ist bekannt  für seine praxisnahen und anschaulichen Vorträge, in denen er komplexe Themen wie den biologischen Stressmechanismus oder das Belohnungssystem des Gehirns verständlich erklärt. Dabei legt er besonderen Wert auf alltagsnahe Beispiele und praktische Tipps zur Gesundheitsförderung.

Eine kleine Auszeit vom Alltag

Zum anderen können sich Interessierte für eine Stadtführung für pflegende Angehörige am 18. November anmelden. „Im Rahmen eines gemeinsamen Stadtrundgangs mit dem Waffenschmied laden wir pflegende Angehörige ein, den Alltag für einige Zeit hinter sich zu lassen, ins Gespräch zu kommen und miteinander in entspannter Atmosphäre Suhl zu entdecken“, sagt Michael Pfeiffer vom Pflegestützpunkt. 

Unsere Empfehlung für Sie

Beratung im A71-Center: Keine Chance für Taschendiebe

11.10.2025 21:30 Beratung im A71-Center Keine Chance für Taschendiebe

Seit 2024 gibt es die Präventionskampagne zur Sensibilisierung gegen Taschendiebstahl. Polizeiliche Beratung fand dazu im A71-Center in Zella-Mehlis statt.

Um 10 Uhr startet die Tour an der Tourist Information im CCS. Etwa anderthalb Stunden lang führt  der Waffenschmied alias Gunther Hennig die Teilnehmer durch Suhl. Der leidenschaftliche Stadtführer und ausgewiesene Kenner der Region nimmt die pflegenden Angehörigen  mit auf einen unterhaltsamen Rundgang durch die historische Altstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten. Mit Charme, Witz und fundiertem Wissen erzählt Hennig von der bewegten Vergangenheit Suhls – von seiner Bedeutung als Zentrum der Waffenherstellung bis hin zu kuriosen Anekdoten aus der DDR-Zeit.

Anmeldung ist erforderlich

Aufgrund begrenzter Kapazitäten  werde bei beiden Veranstaltungen um eine vorherige Anmeldung gebeten, teilt  Michael Pfeiffer mit. Diese ist beim  Pflegestützpunkt Suhl möglich unter der Telefonnummer Tel. (0 36 81) 74 28 91. Sowohl die  Teilnahme an der Demenz-Infoveranstaltung als auch an der  Stadtführung ist kostenfrei.