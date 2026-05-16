Pflegereform: Pflege und Sozialhilfe - Landrat warnt vor Reformfolgen

Die Bruttoausgaben der Landkreise und kreisfreien Städte in Thüringen für Sozialhilfe in der Pflege beliefen sich laut Statistik 2024 auf knapp 127 Millionen Euro – nach gut 98 Millionen Euro im Jahr 2023. Allein der Anteil für Pflegeheimbewohner machte 2024 mehr als 110 Millionen Euro aus, nachdem es ein Jahr zuvor noch etwa 87 Millionen Euro gewesen waren. Der zwischenzeitlich kostendämpfende Effekt der 2022 eingeführten Entlastungszuschläge war da für die Sozialkassen der Kommunen schon wieder verpufft.