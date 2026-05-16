Pflegereform: Pflege und Sozialhilfe - Landrat warnt vor Reformfolgen

Erfurt/Schleiz (dpa/th) - Der Präsident des Thüringischen Landkreistages, Christian Herrgott (CDU), befürchtet wegen der von der Bundesregierung geplanten Pflegereform weiter steigende Sozialhilfeausgaben für die Kommunen. Vor allem Pflegeheimbewohner drohten früher als bisher zum Sozialfall zu werden, sagte der Präsident des kommunalen Spitzenverbandes der Deutschen Presse-Agentur. Hintergrund ist die Debatte um Einsparungen bei den sogenannten Entlastungszuschlägen, mit denen die Eigenanteile für Heimbewohner stufenweise gedrückt werden.