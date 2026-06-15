Pflegereform: Koalition uneins über Belastung Angehöriger im Pflegefall

Staffler: Auch positive Folgen für Angehörige

Generell verteidigte Staffler Warkens Reformpläne. "Wir stehen vor einer Aufgabe, die einer Quadratur des Kreises gleicht", sagte die CSU-Politikerin. "Allein in den nächsten beiden Jahren müssen mehr als 20 Milliarden Euro eingespart werden, um die Pflegeversicherung handlungsfähig zu halten", sagte sie, und das bei einem Volumen von rund 70 Milliarden Euro jährlich. "Mit Klein-Klein kommen Sie da nicht weiter. Alle müssen ihren Beitrag leisten." Ziel sei es aber, "dass die Menschen die Pflege erhalten, die sie tatsächlich benötigen". Beratung und Begleitung würden ausgebaut. "Ich bin zuversichtlich, dass wir die hohe Belastung pflegender Angehöriger verringern können."