Sabrina Loyal arbeitet seit acht Jahren als selbstständige Senioren-und Alltagshilfe in der Pflegebegleitung. Zum Pflegeneuordnungsgesetz, das im Dezember im Bundestag verabschiedet werden soll, hat sie einen offenen Brief an das Thüringer Gesundheitsministerium verfasst. Sie hatte eine Mitteilung des Ministeriums kommentiert und wurde daraufhin gefragt, was ihr helfen könne. „Mir hilft, wenn ich als vom Land Thüringen anerkanntes Angebot zur Unterstützung Pflegebedürftiger im Alltag die Zahl meiner Klienten im kommenden Jahr nicht verdoppeln muss. Aus unternehmerischer Sicht und wegen der finanziellen Lage Pflegebedürftiger müsste ich mindestens sechs Klienten am Tag mit je exakt einer Stunde ‚abfertigen’“, antwortet sie.