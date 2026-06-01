Forderung: Angehörige stärken

Eine Konzentration allein auf Leistungskürzungen wäre für Fuchs der falsche Ansatz. "Der Ansatz muss sein: Wie können wir eine bedarfsgerechte Versorgung der Pflegebedürftigen organisieren, was können wir besser machen und wie können wir dabei die Angehörigen stärken – die ja die Hauptlast bei der Betreuung tragen?" Genau dies passiere aber nicht.