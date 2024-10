Helfer erhalten Aufwandsentschädigung

Eine Regelung zur Nachbarschaftshilfe in der häuslichen Pflege gibt es in Thüringen seit dem Frühjahr. Nachbarschaftshelfer sollen Angehörige unterstützen, die durch die Pflege oft an ihre Grenzen kommen. Die Ehrenamtler können Pflegebedürftige beispielsweise zu Arztbesuchen begleiten, mit ihnen spazieren gehen oder sie beim Ausfüllen von Formularen unterstützen. Sie erhalten dafür eine Aufwandsentschädigung von 125 Euro.