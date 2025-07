Mehr als die Hälfte der Pflegebedürftigen wird zu Hause betreut

Bei der Schulung von Pflegelotsen arbeitet die an die LEG angedockte Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (Thaff) unter anderem mit der Krankenkasse AOK Plus zusammen, die ihren Versicherten Online-Pflegelotsenkurse anbietet. Im September soll nach Angaben der Kasse ein weiterer starten. Auch bei der Barmer gab es dieses Angebot schon. Pflegelotsenkurse gibt es in Thüringen seit 2016. Zur Zahl der Unternehmen, in denen Pflegelotsen derzeit aktiv sind, konnte die LEG zunächst keine Angaben machen.