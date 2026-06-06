Pflegekosten: CDU-Fraktionschef sieht bei Pflegekosten Grenze erreicht

Erfurt (dpa/th) - Thüringens CDU-Fraktionschef Andreas Bühl hat davor gewarnt, mit Vorschlagen zur Reform der Pflegeversicherung Abstiegsängste bei Betroffenen vor allem in Ostdeutschland zu schüren. Eine Reform sei zwar richtig und notwendig, erklärte der CDU-Politiker in Erfurt. Doch gebe es Grenzen. Ein Platz in einem Pflegeheim koste schon jetzt häufig mehr als 3.000 Euro monatlich. "Viele Betroffene und Familien sind längst an der Belastungsgrenze." Kritik an Teilen der Reformvorschläge der Bundesregierung äußerte auch Sozialministerin Katharina Schenk (SPD) und die AWO Thüringen.