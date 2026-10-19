Ein Kind aufnehmen, ihm Sicherheit geben und es auf seinem Lebensweg begleiten: Im Wartburgkreis übernehmen derzeit 105 Pflegefamilien diese besondere Verantwortung. Insgesamt 130 Pflegekinder leben laut Landratsamt aktuell in Pflegefamilien. Hinter diesen Zahlen stehen Kinder und Jugendliche, deren Lebensweg oft schon früh von schwierigen Erfahrungen geprägt wurde. Sie brauchen Menschen, die ihnen ein liebevolles Zuhause bieten.