Pflegeinformationstag: Pflegende Angehörige stehen im Mittelpunkt

Veranstaltung wird stets angepasst

Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre wird die Veranstaltung immer wieder angepasst, um der Zielgruppe entgegen zu kommen und zielgerichtet Angebote zu machen. „Unsere wichtigste Zielgruppe sind die pflegenden Angehörigen“, sagen Jessica Weinland-Schmidt und Heike Sittig. Sie wollten den Tag aber noch weiter öffnen und den Themenkomplex erweitern. „Die Veranstaltung muss mehr noch einen präventiven Charakter haben“, sagen sei. Und beziehen das vor allem darauf, dass sich Menschen allen Alters informieren können. Denn häufig werde erlebt, dass die häusliche Pflegesituation plötzlich auftritt und die Angehörigen überfordert sind. „Viele kennen ihre Rechte und Möglichkeiten nicht. Deswegen lohnt es, sich mit diesen Themen vorab zu beschäftigen“, sieht es Jessica Weinland-Schmidt.