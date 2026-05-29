Pflegeinformationstag: Pflegende Angehörige stehen im Mittelpunkt

Der Informationsbedarf in Sachen Pflege ist weiterhin riesig – darüber sind sich Jessica Weinland-Schmidt und Heike Sittig einig. Erstere leitet die Stabsstelle Sozialplanung im Landratsamt, zweitere ist die Leiterin des kreislichen Seniorenbüros. Aus diesem Grund wird es auch in diesem Jahr wieder einen Pflegeinformationstag geben – an dem die pflegenden Angehörigen im Mittelpunkt stehen sollen. Am Samstag, 6. Juni wird dazu von 9 bis 12.30 Uhr ins Landratsamt Hildburghausen eingeladen. Die Veranstaltung reiht sich damit in die Thüringer Woche der pflegenden Angehörigen ein, die ab dem 1. Juni im gesamten Freistaat stattfindet.