Reformeffekt verpufft

Damit ist eine Reform des Bundes zur finanziellen Entlastung von Pflegeheimbewohnern nach Einschätzung des Sozialverbandes VdK faktisch schon wieder verpufft. "Das ist eine Eintagsfliege gewesen", sagte Jörg Kubitzki, stellvertretender Landesvorsitzender des VdK Hessen-Thüringen, der Deutschen Presse-Agentur. Seit 2022 zahlen die Pflegekassen Heimbewohnern der Pflegegrade 2 bis 5 Entlastungszuschläge zu den anfallenden Pflegekosten. Sie richten sich nach der Dauer des Aufenthalts in den Einrichtungen. In Thüringen leben etwa 24.000 Menschen in Pflegeheimen (Stand Ende 2021).