Annelore Meyfarth sitzt am Tisch ihres kleinen Zimmers und löst Kreuzworträtsel. Für sie ist das ein vergnüglicher Zeitvertreib und Gedächtnistraining zugleich. „Das strengt mich nicht an. Das ist Entspannung für mich“, sagt die hochbetagte Frau. Bei dem Treffen mit einem Redakteur der Heimatzeitung, der sie interviewen will, sind es nur noch wenige Tage bis zum großen Jubiliäum. Die älteste Bewohnerin des Altenpflegezentrums Walldorf, die viele Jahrzehnte in Meiningen lebte, feiert am Montag ihren 100. Geburtstag. Die vielen Lebensjahre sind ihr nicht anzusehen, sie wirkt weit jünger. Sie könnte leicht als eine 80-Jährige durchgehen. Manchmal wird die rüstige Dame gefragt, ob sie ihr Geheimrezept für das hohe Alter verraten könne. Meist winkt sie ab: „Da gibt’s kein großes Geheimnis: Ich habe kaum Alkohol getrunken, nicht geraucht und bin von Kindheit an viel in der Natur unterwegs gewesen.“