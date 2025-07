München (dpa/lby) - Die Versicherungskammer will ihre Investitionen in die Infrastruktur erhöhen - und damit auch Bayerns Kommunen und der Energiewende etwas Gutes tun. In den nächsten fünf Jahren soll das Investitionsvolumen in Infrastrukturprojekte von 5,5 auf 7 Milliarden Euro steigen, wie das zur Sparkassen-Gruppe gehörende Münchner Unternehmen ankündigt. Das beinhaltet sowohl das Gesundheitswesen als auch Wohnungsbau und die Energiewende.