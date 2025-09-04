„Das passt hervorragend“, sagt Frank Lehmann zum bevorstehenden Zusammengehen. Er ist einer der beiden Geschäftsführer der Immanuel Diakonie Südthüringen gGmbH mit Sitz in Schmalkalden. Unter dem Unternehmensdach werden sich mit Beginn des kommenden Jahres die etwa 180 Mitarbeiter des Diakonievereins Werratal wiederfinden, der das Altenpflegeheim Walldorf mit 100 Plätzen, eine weitere Einrichtung in Schmalkalden am Schloss mit 80 Plätzen sowie in Walldorf eine Sozialstation und eine Seniorenwohnanlage betreibt.