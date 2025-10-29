Nach der großen Resonanz im Vorjahr hat der Pflegekinderdienst des Landratsamtes Wartburgkreis gemeinsam mit dem Familienzentrum „Loft Werratal“ im Bad Salzunger Ortsteil Hämbach seinen zweiten Pflegefamilientag ausgerichtet. Unter dem Motto „Spiel, Spaß und Erholung“ folgten rund 70 Pflegeeltern mit ihren Pflege- und leiblichen Kindern der Einladung und verbrachten mit den Sozialarbeiterinnen des Pflegekinderdienstes einen abwechslungsreichen Tag.