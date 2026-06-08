Das Freizeitheim Dörnfeld bewährt sich seit Jahren als ein guter Ort zum Feiern – weitab vom Trubel der Welt und weg von den Augen einer neugierigen Öffentlichkeit. Die recht große Schar von Erwachsenen und Kindern, die Jüngsten liegen noch im Kinderwagen und die Ältesten sind schon über das Jugendalter hinausgewachsen, zeigt sich mit guter Laune, die der Sonnenschein noch ein wenig mehr aufpeppt. Alle Festgäste möchten aus guten Gründen unter der Wahrung und dem Schutz ihrer Anonymität unter sich bleiben. Und das gelingt an diesem Samstagnachmittag in Dörnfeld ganz wunderbar.