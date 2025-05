Erfurt (dpa/th) - Das Thüringer Pflegepersonal ist nach wie vor überwiegend weiblich, teilzeitbeschäftigt und gefragt. Während es in Thüringen in anderen Branchen in den vergangenen Jahren einen Beschäftigungsrückgang gab, ist die Zahl der Mitarbeiter in der Pflege im Freistaat gewachsen, wie die zuständige Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Halle/Saale mitteilte.