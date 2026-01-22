Pflegebedürftige in Thüringen: Mehr als 3.000 Euro Zuzahlung für Pflegeheimplatz fällig

Erfurt (dpa/th) - Die Pflege im Heim wird für alte Menschen in Thüringen zu einer immer größeren finanziellen Belastung. Die von Pflegebedürftigen im ersten Heimjahr zu tragenden monatlichen Zuzahlungen haben zum Jahreswechsel die Marke von 3.000 Euro übertroffen. Sie lagen zum Stichtag 1. Januar bei exakt 3.005 Euro, wie der Verband der Ersatzkassen ausgewertet hat. Das sind 209 Euro mehr als zu Jahresbeginn 2025 und 96 Euro mehr als am 1. Juli 2025. In Thüringen werden nach amtlicher Statistik etwa 24.000 Menschen in Heimen gepflegt.