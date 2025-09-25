„Der jüngste Schüler ist 15 Jahre alt. Die älteste Schülerin war eine 60-Jährige, die im Sommer ihre Ausbildung abgeschlossen hat“, erzählt Cordula Schirbock, die Leiterin des GAW-Instituts für berufliche Bildung in Ilmenau. Es sei eine bunte Mischung. „Manche kommen direkt nach der zehnten Klasse. Manche sind Quereinsteiger, andere machen eine Umschulung, andere kommen von der Elternzeit“, erzählt sie.