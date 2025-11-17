Die Kosten für die Pflege im Heim steigen seit Jahren kontinuierlich an. Viele Betroffene machen sich Sorgen, dass sie und ihre Angehörigen sich einen Platz im Pflegeheim nicht mehr leisten können. Im Bundesdurchschnitt zahlen Heimbewohner im ersten Jahr ihres Aufenthalts monatlich 2.948 Euro für Pflege, Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten aus eigener Tasche, hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln nun errechnet.