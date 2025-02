Erfurt (dpa/th) - Für einen Platz im Pflegeheim müssen die Menschen in Thüringen deutlich tiefer in die Tasche greifen. Binnen eines Jahres stieg die Eigenbeteiligung für das erste Jahr im Heim um rund 400 Euro auf 2.796 Euro, wie der Verband der Ersatzkassen mitteilte. Thüringen lag damit zu Jahresbeginn unter dem Bundesschnitt von 2.984 Euro. Pflegebedürftige und ihre Angehörige sind im Freistaat aber stärker finanziell belastet als in anderen ostdeutschen Bundesländern.