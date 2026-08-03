Nachweislich geht hohes Alter häufig mit Einsamkeit einher. Ein Grund dafür sind veränderte Familienstrukturen. Nicht selten fühlen sich Angehörige belastet, wenn sie wegen ihrer Arbeit nur wenig Zeit für ihre Eltern haben oder weit entfernt wohnen. Hinzu kommt, dass ältere Menschen aufgrund alters- oder unfallbedingter Einschränkungen oft nur noch selten das Haus verlassen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.