Erfurt (dpa/th) - Die Liga der freien Wohlfahrtspflege in Thüringen fordert angesichts steigender Eigenanteile in der Pflege finanzielle Entlastungen für Pflegende und ihre Angehörigen. "Wir haben hier zwischen 3.000 bis 4.000 Euro Eigenanteile. Wenn ich sehe, wie viel Rente unsere Menschen kriegen hier in Thüringen, das kann sich keiner finanziell leisten", sagte der Vorsitzende Lars Oschmann der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.