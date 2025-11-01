Pflege: Thüringer Pflegekräfte verdienen mehr - das hat Folgen

Berlin/Erfurt (dpa/th) - Die Bezahlung von Pflegekräften in Thüringen hat sich verbessert - und das schlägt auch auf die Kosten für die Bewohnerinnen und Bewohner in den Heimen durch. Die durchschnittlichen Stundenlöhne sind im Vergleich zum Vorjahr um 4,9 Prozent auf 22,53 Euro gestiegen, wie Daten des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) ergeben. Damit liegt der Freistaat unter dem Bundesschnitt von 23,70 Euro und im Vergleich zu den anderen Bundesländern an vorletzter Stelle.