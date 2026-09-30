Pflege-Streit Langes Ringen um geplante Pflegereform

Bereits Dienstagnachmittag wurde auch eine spätere Kabinettsbefassung nicht ausgeschlossen. Auch nach einem Kabinettsbeschluss dürfte es weitere Verhandlungen in den anschließenden parlamentarischen Beratungen geben. Die Pflegekassen hatten vor einem Defizit der Pflegeversicherung von 4,4 Milliarden Euro im laufenden Jahr gewarnt. Für 2027 seien zusätzlich 10 Milliarden Euro nötig.

Laumann begründete die ablehnende Haltung der Union zu den SPD-Vorschlägen damit, dass diese "alle sehr viel Geld" kosteten. "Und es ist eben das Geld überhaupt nicht da, im Gegenteil, wir müssen gucken, wo können wir in der Pflegeversicherung auch noch Geld einsparen." Sinn des Gesetzes sei das Sparen, um steigende Beiträge zu verhindern. Der Beitragssatz liegt bei 3,6 Prozent, bei Kinderlosen bei 4,2 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen.