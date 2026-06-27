Pflege: So gehen Altenheime mit der Hitzewelle um

Mehr Unterstützung für Klima-Maßnahmen gefordert

"Pflegeheime sind Wohnorte für besonders schutzbedürftige Menschen. Deshalb braucht es gezielte Investitionen des Landes und des Bundes in Beschattung, energetische Sanierung sowie moderne Lüftungs- und Kühlsysteme." Gemeinnützige Träger könnten solche Maßnahmen oft nicht allein finanzieren, so Glybowskaja.

Angaben machten die Katholische Altenpflegeheime Eichsfeld gGmbH, die Caritas Trägergesellschaft St. Elisabeth gGmbH, das DRK Thüringen, die AWO Thüringen und verschiedene Regionalverbände des ASB Landesverbands Thüringen. Zusammen betreiben die Träger eine Vielzahl von Senioren- und Pflegeeinrichtungen in Thüringen mit insgesamt mehreren tausend Plätzen.