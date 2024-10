Überwiegend positive Bilanz zur Ära Heike Werner

In der Ära der geschäftsführenden Sozialministerin Heike Werner (Linke) sei auf der niedrigschwelligen Ebene viel geschehen, bilanzierte Steinhaußen. So seien Dorfkümmerer oder Seniorenbüros eingeführt worden. Positiv sei auch, dass Werner eine Landesgesundheitskonferenz etabliert und die Themen Prävention und Gesundheitsförderung in den Mittelpunkt gerückt habe. Auch in der Familienpolitik falle die Bilanz sehr positiv aus.