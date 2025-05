Ihre Lieblingsfarbe ist Grün. „Ich bin sehr naturverbunden“, sagt die 46-Jährige als Begründung im Gespräch mit unserer Redaktion in ihren grün gestrichenen neuen Räumen in der August-Bebel-Straße 63. Nicht nur das: „Widerstandskraft und Durchhaltevermögen“, zählt die Chefin von 21 Mitarbeitern zwei ihrer Prämissen auf. Schon als sie den Bad Liebensteiner Pflegedienst 2018 übernahm, „war schnell klar, dass man sich nur mit dem eigenen Namen einen Namen machen kann“. Seitdem hat sich der Pflegedienst Anja Schleder offenbar einen solchen gemacht. Auf die Frage, ob die Südthüringerin mehr Bewerber oder mehr Patienten braucht, sagt sie: „Mehr Bewerber als Patienten.“ Dabei setzt sie darauf, ihren Pflegekräften „gewisse Freiheiten“, beispielsweise im Vergleich zu einer Tätigkeit in der stationären Pflege, ermöglichen zu können. Anja Schleder selbst wolle „nie wieder auf Station zurück“. Die Arbeit im ambulanten Bereich wüssten auch ihre Mitarbeiter wertzuschätzen.