Pflege: Linnemann plant Kommission für umfassende Pflegereform

Berlin - Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann plant eine umfassendere Pflegereform und will dazu eine Expertenkommission einsetzen. "Unser Pflegesystem ist, wie es jetzt organisiert ist, nicht zukunftsfest", sagte der CDU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Wenn man es nicht grundlegend umbaue, werde es in den Dreißigerjahren kollabieren. Daher werde er eine "Strukturkommission" ins Leben rufen. "Ziel ist, dass wir auf Basis ihrer Vorschläge im kommenden Jahr eine strukturelle Pflegereform bekommen."