Pflege: Land will Situation pflegender Angehöriger verbessern

Nach Angaben der SPD-Abgeordneten Cornelia Urban gibt es bei Pflegestützpunkten Nachholbedarf. Während andere Bundesländer Dutzende hätten, seien es im Freistaat nur vier. Sie erwies auf Prognosen, nach denen die Zahl der Pflegebedürftigen in den kommenden Jahren auf 210.000 wachsen wird. Das entspreche etwa der Einwohnerzahl der Landeshauptstadt Erfurt. "Wir müssen schnell Entlastung schaffen." Zudem gehe es um die finanzielle Absicherung pflegender Angehöriger, die oft ihre Berufstätigkeit einschränken müssen, sagte Urban.