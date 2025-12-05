Pflege: Land will Situation pflegender Angehöriger verbessern

Erfurt (dpa/th) - Thüringen will die Situation von pflegenden Angehörigen verbessern. Die Koalitionsfraktionen CDU, BSW und SPD plädierten im Landtag unter anderem für mehr Pflegestützpunkte sowie mehr Angebote für Kurzeit-, Tages- und Nachtpflege, um Angehörige zu entlasten. Zudem sollte eine Internetplattform mit allen wichtigen Informationen entstehen und mehr Beratungsstellen eingerichtet werden. Von den 180.000 pflegebedürftigen Menschen würden derzeit 140.000 von ihren Angehörigen versorgt, heißt es in dem Antrag.