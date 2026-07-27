Langfristig aber rechnet der Medizinethiker damit, dass sich solche Systeme durchsetzen werden – nicht zuletzt, weil die Gesellschaft sich zunehmend an die Interaktion mit künstlicher Intelligenz gewöhne. Auch Andrea Kenkmann, Vertretungsprofessorin für soziale Gerontologie an der Hochschule Nordhausen, denkt weiter: "Die Frage wird künftig nicht mehr sein, ob ein Mensch oder ein Roboter mit den Bewohnern spricht – sondern ob der Roboter spricht oder überhaupt keiner."

Kenkmann begleitet den Einsatz von "Paul" im Sonnenhof wissenschaftlich - gemeinsam mit Studierenden, die Bewohner, Angehörige und Personal befragen. Angesichts des wachsenden Fachkräftemangels rechnet sie damit, dass solche Systeme auf lange Sicht zunehmend Realität werden - auch wenn sie das bedauert. Den Wert des Ausprobierens sieht sie aber bereits jetzt: "Paul" mache Personal und Bewohner mit Technologie vertraut – und das, findet Kenkmann, sei in einer alternden Gesellschaft kein schlechter Anfang.