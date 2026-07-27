Ilfeld - "Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne." In der Mitte des Halbkreises steht "Paul" und rezitiert mit gleichbleibender Stimme Hermann Hesse. Nach dem Gedicht bedankt er sich höflich bei der Runde für das aufmerksame Zuhören. Später erzählt er einen Witz, lacht über die Pointe und macht mit einem Tierquiz weiter. "Du weißt aber sehr viel", sagt eine der älteren Damen anerkennend. Zwischendurch erkundigt er sich nach Lieblingsbeschäftigungen. Die Gespräche wirken manchmal überraschend flüssig, manchmal etwas holprig. "Paul" ist ein Roboter.