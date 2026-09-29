Pflege: Kein Kurs mehr nötig - Nachbarschaftshilfe wird einfacher

Erfurt (dpa/th) - Kein mehrstündiger Kurs mehr und weniger Bürokratie: Tausende Thüringer, sich um ihre pflegebedürftigen Nachbarn kümmern, sollen es künftig leichter haben. "Die Regeln für Nachbarschaftshilfe in Thüringen waren aus der Zeit gefallen", sagte Sozialministerin Katharina Schenk (SPD) in Erfurt. Deshalb seien sie jetzt von der Landesregierung geändert worden. Dabei gehe es beispielsweise um Nachbarschaftshilfe beim Einkaufen oder bei Fahrten zum Arzt, für die eine Aufwandsentschädigung beantragt werden kann.