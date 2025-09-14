Pflege, Jugend und Co. "Extreme Entwicklung": Hier explodieren die Sozialausgaben

Erfurt (dpa/th) - Die Sozialausgaben der Thüringer Kommunen sind in den vergangenen fünf Jahren teils um mehr als die Hälfte gestiegen. Zwischen 2019 und 2024 zogen sie etwa in den Landkreisen Nordhausen, Gotha, Altenburger Land sowie im Wartburgkreis oder im Saale-Orla-Kreis um mehr als 50 Prozent an, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Jena, das Weimarer Land, der Saale-Holzland-Kreis oder der Landkreis Eichsfeld lagen nur knapp unter dieser Marke. In etlichen weiteren Landkreisen und kreisfreien Städten betrug der Anstieg zudem ein Drittel oder mehr.